Getty

Gudmundsson: "Via dal Genoa solo per opportunità pazzesche. Sulla Premier League ho cambiato idea"

Redazione CM

21 minuti fa



L'attaccante del Genoa Albert Gudmundsson detta le regole sul suo mercato. L'islandese, autentico mattatore con la maglia del Genoa in stagione, ha rilasciato a Sportweek un'intervista della quale sono state diffuse delle anticipazioni:



"Lascerò a malincuore il Genoa solo per un’opportunità pazzesca. Se da bambino sognavo la Premier, ora ho cambiato idea: qui c’è la vita. Quindi presto io e il Genoa ci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione migliore per me e per loro. E' anche una questione tecnica, perché la mia posizione preferita è proprio quella del numero 10: per me è importante avere la libertà di poter esprimere la mia fantasia e dare sfogo ai miei colpi”.