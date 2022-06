Gonçalo Guedes, giocatore del Valencia, ha parlato ieri al termine della partita di Nations League tra Portogallo e Repubblica Ceca (dove è andato in gol) del suo futuro. Queste le sue parole: "Non so in questo momento se voglio restare al Valencia. Ho un contratto per altri due anni e devo rispettarlo. Se c'è una situazione migliore per il Valencia e per me, dobbiamo pensarci. Ma il futuro dirà tutto. Gattuso? È un allenatore che stimo molto. Negli anni ha dimostrato di saper fare un buon lavoro. Speriamo che lo faccia e che entri nel migliore dei modi". La Roma è in pole.