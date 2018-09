Il ritorno in pompa magna, poi la scelta. "Ma la mia intenzione è sempre stata chiara", ha raccontato Guedes , neo attaccante del Valencia. "Non dipendeva da me, ho parlato con il mio agente. Importante tornare qui, sono felice. La rosa? E' migliorata", ha quindi proseguito. Del resto, c'è un grande girone di Champions da affrontare: ci saranno Juve e Manchester United , oltre allo Young Boys. "Impossibile dire se andremo agli ottavi, ovviamente daremo tutto per superare il turno. Sfideremo grandi squadre, con ottimi calciatori", la chiosa.