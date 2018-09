Nel corso di un'intervista concessa a L'Equipe, il giovane centrocampista Manuel Guendouzi racconta il suo arrivo all'Arsenal: "Ero in vacanza a Ibiza, ho ricevuto una chiamata dal mio agente: ero in piscina, ma in periodo di mercato ho pensato potesse essere urgente. Mi ha detto che l'Arsenal era interessato, che dovevo tornare per prendere una decisione sul mio futuro. Ci siamo seduti con i miei cari e nel momento in cui le condizioni sono state soddisfatte, abbiamo scelto l'Arsenal. I club dovevano ancora trovare l'accordo. E' durato due settimane, stressanti, poi tutto è andato al giusto posto".