". Una frase che da qualche giorno è diventata simbolo della feroce protesta montata nei confronti dellaper il, volto a mantenere 'neutralità' politica e a non mandare 'un messaggio che ha come obiettivo una decisione presa dal parlamento nazionale ungherese'. Una scelta che ha scatenato la rivolta da parte di giocatori e club, scesi in campo a difesa dei diritti umani e contro ogni forma di discriminazione sessuale. Eppure 'il calcio è di tutti' fino a poche settimane fa era uno slogan che la stessa Uefa e il mondo del calcio condividevano nella lotta al 'nemico' comune, quella Superlega che minacciava i principi di merito sportivo e sana competitività. E che minaccia tuttora, viste anche le recenti dichiarazioni del presidente del Real Madrid,. La guerra prosegue tra accuse reciproche e lavoro dei tribunali, un tema che ha già minato l'immagine pubblica della Uefa e del presidente. Non l'unico però, perché nel frattempo crescono i dubbi sulla gestione di altre questioni da parte della federazione europea, in primis il mercato: in mezzo alle difficoltà Covid e a un Fair Play Finanziario i cui connotati appaiono sempre meno chiari e comprensibili, c'è chi alza la voce e prepara spese fuori scala.per un calcio che fosse inclusivo, ma proprio i francesi rappresentano l'essenza stessa dell'esclusività quando si parla di mercato. Perché come se i bavaresi hanno investito oltre 40 milioni per il cartellino die 25 per il tecnico, il PSG ha già avviato una nuova, faraonica campagna acquisti: già ufficializzato, arrivato a parametro zero dal Liverpool e strappato al Barcellona, che firma un contratto da circa(ai quali sommare gli oneri accessori per le commissioni); manca solo l'ufficialità per, anche lui svincolato dal Milan, che prenderà. E non finisce qui, perché è sempre più vicino anche, libero dopo 16 anni al Real Madrid, per. E si tratta con l'Inter perper avvicinarsi alle richieste dei nerazzurri. Se a questo si aggiungono il contratto rinnovato a, i discorsi avviati per tratteneree gli altri stipendi di lusso in rosa, non fanno che aumentare le perplessità sull'attenzione della Uefa dal punto di vista del Fair Play Finanziario: Dubbi che abbiamo già manifestato e che non hanno finora trovato risposta, continuando a far storcere il naso ad esperti di settore e tifosi.- Diversa ma non meno controversa la situazione delQuesto accadeva a febbraio 2020, poi il ricorso ale fosse legittimo. La Uefa mangiò la foglia nell'occasione, nel mentre la proprietà di Abu Dhabi ha continuato a irrorare denaro a fiumi:, tra cui spiccano i, a fronte di poco più di 60 milioni incassati dalle cessioni di(Bayern Monaco) e(Benfica). E quest'anno, si stanno già profilando nuovi massicci investimenti per dare l'assalto a quella Champions sfuggita in finale contro il Chelsea:è già stata recapitata al Tottenham. E una proposta analoga (la stampa britannica parla diall'Aston Villa. Poco meno di 250 milioni per due giocatori, la retromarcia fatta sulla Superlega non condiziona il mercato del City e. Che, mentre le due superpotenze a proprietà araba si preparano a imperversare sul mercato facendo piazza pulita di talenti a suon di milioni, introduce novità per cambiare il gioco, come la Conference League o l'abolizione del gol 'doppio' in trasferta, e prosegue nella sua guerra alla Superlega e al 'traditore' di Ceferin (il presidente della).: un quesito sempre più di attualità.@Albri_Fede90