Ventuno giorni fa iniziava la guerra in Ucraina: le forze russe continuano la loro "operazione speciale" e la redazione divi fornisce gli aggiornamenti più significativi per la giornata di oggi.Lo dice il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky, citato dalla Tass, aggiungendo che "un team di professionisti legali, funzionari militari ed esperti sono coinvolti nell'allineamento delle posizioni delle delegazioni nei colloqui in cerca di compromessi".ha detto che la reazione della Nato alla richiesta di creare una no-fly zone sull'Ucraina è stata "una doccia fredda" per Zelensky. "Mi pare che la reazione dell'Alleanza atlantica, dove ci sono ancora persone ragionevoli, sia stata una doccia gelata sulle sue aspirazioni".10.00 -Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un'intervista all'emittente russa Rbc. "Lo status neutrale (dell'Ucraina) è ora seriamente sul tavolo delle discussioni insieme, ovviamente, alle garanzie di sicurezza. Questo è esattamente ciò che ha chiesto il presidente Vladimir Putin a febbraio, in una delle sue conferenze stampa: garanzie di sicurezza generalmente accettabili per l'Ucraina e per tutti i Paesi, inclusa la Russia, con l'esclusione dell'espansione della Nato. Ora questo è ciò di cui si discute nei colloqui, ci sono formulazioni assolutamente specifiche, che, secondo me, sono prossime a essere concordate".Secondo le forze armate dell'Ucraina, la Russia ha perso, dall'inizio dell'invasione, oltre 13.800 soldati, 84 aerei, 108 elicotteri, 430 carri armati, 109 sistemi di artigliera e 2 navi.Roberto Cingolani, ministro per la transizione ecologica in senato ha confermato che potrebbe essere inserito un "price cap, sul gas che importa tutta l'Unione Europea: "Sarebbe una grande notizia".Dall'inizio della guerra a oggi sono rimasti uccisi nei combattimenti 103 bambini. Lo afferma Iryna Venediktova, procuratrice generale dell'Ucraina, che ha anche aggiunto che le forze russe avrebbero preso di mira più di 400 scuole distruggendone 59.. Lo riferisce Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della cittadina ucraina di Mariupol, precisando che gli attacchi delle navi da guerra vanno ad aggiungersi ai raid aerei. Il consigliere del ministero dell'Interno, Anton Gerashchenko ha poi aggiunto tramite Facebook: "Hanno sparato un'enorme quantità di munizioni da una grande distanza. La Russia vuole testare il sistema di difesa costiera dell'Ucraina. Stando a quanto riferito, non ci sono stati tentativi di fare sbarcare le truppe".