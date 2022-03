Anche oggi calciomercato.com segue in diretta i principali avvenimenti riguardanti lain corso in Ucraina.- Undiretto al porto assediato di, dopo essere partito da Zaporizhzia, sta procedendo senza incontrare ostacoli. Lo riferisce Iryna Vereshchuk, la vice premier ucraina, assicurando che in giornata si cercheranno di aprire anche altri corridoi per l'evacuazione: tra questi, Borodyanka, a nord di Kiev, dove si cercherà di far fuggire i civili verso ovest, verso Zhytomyr. Si tenterà anche di mettere in salvo le persone degli insediamenti a nord-est della capitale.- Il collettivo hackerha mandato un messaggio ai cittadini russi sollecitandoli a insorgere controe a rimuoverlo dal potere: "Voi siete intrappolati dietro una cortina di ferro di propaganda. Il regime di Vladimir Putin sta compiendo crimini di guerra con la sua recente invasione dell'Ucraina, che ha causato un'enorme crisi di rifugiati e innumerevoli morti. La vostra sola possibilità per prevenire il collasso economico imminente e una potenziale guerra mondiale è di agire per resistere alla guerra e al regime di Putin".- Un macchinista è morto e un altro è rimasto ferito dalle schegge di un proiettile che hanno colpito un treno passeggeri nella regione di, nell'Ucraina orientale. Il convoglio stava andando a prendere i residenti che stavano evacuando dalle regioni di Donetsk e Luhansk nella stazione di Lyman, compresi 100 bambini.- Unè stato lanciato contro la base militare ucraina, nella parte occidentale del Paese a meno di 25 km dal confine polacco. L'ha comunicato l'amministrazione militare regionale di Lviv: "E' stato lanciato un attacco aereo contro il Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza. Secondo i dati preliminari, hanno lanciato otto missili". Come emerso in seguito, nella base militare si trovavano anche istruttori stranieri. Si tratta dell'attacco più a ovest (e più vicino ai confini dell'alleanza) mai effettuato finora. "Questo è un nuovo attacco terroristico sulla pace e la sicurezza vicina al confine con Ue e Nato" ha scritto su Twitter il ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov. Secondo il governatore della regione di Leopoli Maksym Kozytskyy, il bilancio dell'attacco sarebbe di- Ancheè sotto attacco missilistico delle forze russe, come riferisce il quotidiano ucraino Kyiv Indipendent. Le notizie di esplosioni - le prime nella città al confine con la Polonia - sono confermate anche da giornalisti e testimoni sul posto, riporta The Guardian.