In seguito all’invasione dellain, l’Occidente ha fortemente espresso la propria opposizione a quanto accaduto soprattutto attraverso l’attuazione dicon l’obiettivo di isolare finanziariamente la Russia. Negli ultimi anni la Russia è arrivata a garantire il 40% del fabbisogno di gas dei Paesi Europei., costituita nel 1989 a seguito della privatizzazione del ministero del gas dell’Unione Sovietica, colosso dell’estrazione di gas naturale e prima impresa del settore nel Paese. La GazpromOltre alla proprietà e alla gestione di centinaia di migliaia di chilometri di gasdotti, ha diversificato il proprio modello imprenditoriale in altri settori quali media, finanza e aviazione.Secondo Bloomberg, multinazionale operativa nel settore dei mass media con sede a New York, in riferimento ai dati di Ice Data Services, le probabilità di un default implicite nel costo delle assicurazioni sul debito, i CDS (Credit Default Swap), hanno toccato il livello record dell’80%.Bloomberg, inoltre, rivela che Gazprom ha rimborsato ai propri obbligazionisti 1,3 miliardi di dollari per i bond (obbligazioni) in scadenza oggi. Differentemente da quanto approvato nel decreto, i pagamenti da parte dell’azienda sono stati effettuati in dollari.