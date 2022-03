Anche oggi calciomercato.com segue in tempo reale i principali avvenimenti riguardanti la guerra in corso inIn un'intervista esclusiva, il presidente ucraino dice: "Solo se il mondo si unirà intorno al nostro Paese si potrà fermare tutto questo". E sulla No Fly Zone: "Se continuano così le cose, sarà inevitabile. Ma nel frattempo perderemo milioni di persone”."Il presidente Putin non ha mai negato contatti" ma il governo ucraino "continua a sostituire il vero problema con effetti speciali. Ci sono tante iniziative del governo ucraino ma sono effetti speciali. Putin non rifiuta un incontro tra presidenti ma bisogna fare prima tutto un lavoro preparatorio. L'Ucraina ci ha detto che ci darà risposte concrete, noi attendiamo". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghey Lavrov in una conferenza stampa."L'ospedale pediatrico di Mariupol era usato come base del battaglione Azov". Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha risposto ad una domanda sul bombardamento di sull'ospedale, facendo riferimento al reparto militare ucraino estremista.Il ministro degli Etseri russo, Serghei Lavrov, ha garantito che la Russia non attaccherà nessun altro Paese, ma vuole che l'Occidente e l'Unione Europea smettano di fornire armi all'Ucraina, che poi scatenano la reazione della Russia che si sente minacciata. "L'Unione Europea sta violando tutti i propri valori fondativi incoraggiando a riempire l'Ucraina di armi mortali".E' terminato l'incontro in Turchia fra i ministri degli Esteri russo e ucraino, Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba. "Non ci sono stati progressi per un cessate il fuoco" in Ucraina, nei colloqui di oggi, ha annunciato il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba, che ha definito l'incontro "difficile" e ha fatto sapere "siamo pronti per incontrarci di nuovo in questo formato se ci saranno prospettive per trovare una soluzione".Secondo il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov, Kiev avrebbe ribadito la richiesta di effettuare negoziati diretti tra Putin e Zelensky. "Ora questa richiesta è in esame al ministro degli Esteri" ha reso noto Peskov precisando che il possibile incontro è tra i temi del colloquio a livello di ministri degli Esteri dei due Paesi in corso ad Antalya, in Turchia. L'Ucriana presenta costantemente proposte di negoziazione diretta tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmtry Peskov, citato da Tass.