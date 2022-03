Anche il silenzio può ferire. E la Federcalcio ucraina non transige: Anatoliy Tymoshchuk riceverà punizioni esemplari per essere rimasto indifferente dopo l'invasione russa dell'Ucraina, continuando il suo lavoro come assistente per lo Zenit San Pietroburgo. Violando, dunque, il codice etico e il fair play dell'associazione.



LE PUNIZIONI - Tra le sanzioni pensate, l'Ucraina è pronta a privare il suo ex capitano del suo record di presenze in gialloblù, di cui ha indossato la maglia per ben 144 volte. Oltre a volergli rimuovere la licenza di allenatore professionista. Le proposte sono state annunciate dal comitato di etica e fair play della Federcalcio ucraina, che ha accusato Tymoshchuk di aver compiuto una "scelta consapevole" che "danneggia l'immagine del calcio ucraino".



LA NOTA - Il comitato etico ha dichiarato: "Dall'inizio dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, Tymoshchuk, l'ex capitano della squadra nazionale ucraina, non solo non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche al riguardo, né ha fermato la sua collaborazione con il club del paese aggressore. Facendo questa scelta consapevole, Tymoshchuk danneggia l'immagine del calcio ucraino".