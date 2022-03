Anche oggi calciomercato.com segue in tempo reale i principali avvenimenti riguardanti la guerra in corso in Ucraina.



11.30 - La Cina: "Nato e Usa responsabili del conflitto".



11.15 - Fitch: "Russia a rischio default".



10.45 - La Russia: "Progressi nei negoziati, non vogliamo rovesciare il regime di Kiev. La nostra risposta alle sanzioni colpirà aree sensibili". Ma intanto la UE inasprirà le sanzioni.



10.30 - Ucraina e Russia hanno stabilito l'apertura di sei corridoi umanitari aperti tutto il giorno.