Anche oggi calciomercato.com segue in diretta i principali avvenimenti relativi allain corso in: il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, annuncia in tv che 100mila persone stanno chiedendo l'evacuazione dalla città.: Joe Biden sta autorizzando altri 750 milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina, lo riferisce Politico.: dall'inizio dell'invasione russa, sono almeno 191 i bambini morti e più di 540 i feriti. Lo riferisce la procura generale minorile ucraina.: i presidenti di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania sono in viaggio verso Kiev.: più di 720 persone sono state uccise a Bucha e in altri sobborghi di Kiev occupati dalle truppe russe e più di 200 sono considerate disperse. Lo ha riferito il ministero dell'Interno ucraino, citato da Sky News: attacco a grappolo alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, costato la vita a più di 50 persone. E' quanto avrebbero accertato dai giornalisti della Bbc.: sono almeno 20 i giornalisti uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, lo riferisce l'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina sul suo canale Telegram.: Volodymyr Zelensky loda Joe Biden per aver parlato di "genocidio". "Parole da vero leader", ha detto il presidente ucraino.: il presidente statunitense Joe Biden ha confermato la sua accusa alle forze di Vladimir Putin, che a suo dire stanno commettendo un genocidio in Ucraina. "Sì, l'ho chiamato genocidio", ha detto Biden ai giornalisti, "le prove stanno aumentando, è diverso dalla scorsa settimana. Starà ai legali accertarlo, ma a me appare sempre più chiaro che sia genocidio".: gli Stati Uniti, riferisce la Cnn, dovrebbero annunciare altri 700 milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina, per un totale che salirebbe a 3 miliardi di dollari destinati all'Ucraina dall'inizio dell'amministrazione Biden.: il presidente Volodymyr Zelensky annuncia l'arresto dell'oligarca Viktor Medvedchuk, il più stretto alleato di Putin in Ucraina, e propone alla Russia il suo rilascio in cambio di soldati ucraini catturati dalle forze russe. "Propongo alla Federazione Russa di scambiare quest'uomo" con uomini e donne ucraini prigionieri, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram.: il presidente Volodymyr Zelensky ritiene che non sia "possibile affermare con certezza che i russi abbiano usato armi chimiche a Mariupol" poiché è "impossibile condurre un'indagine in una città assediata".