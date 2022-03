Sedicesimo giorno di conflitto in Ucraina, con Kiev che vede avvicinarsi sempre di più le forze russe. Anche oggi la redazione di Calciomerxato.com raccoglie le novità più significative legate al dramma scatenato ormai più di due settimane fa.





Ore 8:20 - Le forze russe starebbero completando l'accerchiamento di Kiev per sferrare l'attacco sulla capitale. La notizia è stata diffusa dalla Cnn.



Ore 8:00 - "Siamo determinati ad aumentare ulteriormente la nostra pressione su Russia e Bielorussia. Abbiamo adottato sanzioni significative e restiamo pronti a procedere rapidamente con ulteriori sanzioni". Lo si legge nella dichiarazione dei leader Ue dopo il vertice di Versailles.



Ore 7:00 - In Ucraina, Dnipro è sotto attacco missilistico. Lo riporta l'agenzia ucraina, Ukrinform, secondo la quale almeno tre attacchi aerei sono stati segnalati intorno alle 6:10 nel distretto Novokadatskyi di Dnipro.