Oggi è il cinquantunesimo giorno di guerra in Ucraina, invasa dalla Russia lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato almeno 40mila morti e 11 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.





10.23 - Il comandante della 36esima brigata della marina ucraina, il maggiore Serhiy Volyna lancia un appello alle autorità a "sbloccare Mariupol il prima possibile, militarmente o politicamente. Da questa mattina sono in corso feroci combattimenti, i russi avanzano in modo aggressivo. Non abbiamo intenzione di arrenderci, ma la situazione è critica e sta precipitando".



9.57 - La Russia fa sapere che aumenterà il numero e la portata degli attacchi missilistici su obiettivi a Kiev, in risposta agli atti di sabotaggio sul suo territorio da parte delle forze ucraine. Le forze russe avrebbero colpito ieri notte una fabbrica di armi vicino a Kiev con missili Kalibr lanciati dal mare.



8.45 - Il consiglio comunale della città di Mariupol afferma che gli occupanti russi hanno iniziato a riesumare i cadaveri sepolti nei cortili dei blocchi residenziali: "I soldati russi non stanno permettendo ai residenti di seppellire le persone, ogni cortile ora ha un supervisore per far rispettare questa regola". Secondo Kiev, a Mariupol ci sarebbero 13 forni crematori mobili e le autorità cittadine sospettano che i russi stiano cercando di coprire i crimini di guerra.