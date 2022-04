Martedì 26 aprile è una nuova giornata di guerra in Ucraina, la 62esima da quando è iniziato il conflitto. Questi gli ultimi aggiornamenti in arrivo dal fronte e per quanto concerne i risvolti diplomatici a livello internazionale:



8.15 - Continuano a essere bloccati gli ucraini asserragliati nell'acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo stato maggiore ucraino ha affermato che la Russia sta rafforzando la sicurezza delle frontiere e i posti di blocco nelle regioni di Bryansk, Kursk e Belgorod che confinano con il paese.



8.03 - Attacchi contro la città ucraina di Zaporizhzhia, iniziati prima delle 7 locali. Lo riferisce l'amministrazione militare della regione su Telegram. Secondo Ukrinform, l'esercito russo si sta muovendo verso la città sullo Dniepr dopo aver riorganizzato le sue forze con questo obiettivo.



6.05 - Attacchi missilistici da parte dei russi contro infrastrutture civili della città costiera di Ochakiv, nella regione meridionale ucraina di Mykolayiv. Lo rendono noto le autorità locali, citate dal Kyiv Independent.



3.25 - Il produttore tedesco di carri armati chiede al governo il permesso di esportare carri armati in Ucraina. Secondo il portavoce del governo tedesco, la decisione su questo tema sarà annunciata a breve.