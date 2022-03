Venti giorni fa iniziava la guerra in Ucraina: le forze russe continuano la loro "operazione speciale" e la redazione di Calciomercato.com vi fornisce gli aggiornamenti più significativi per la giornata di oggi.



8.30 - Per la giornata di oggi sono previsti corridoi di evacuazione da quattro città nella regione nordorientale di Sumy. Lo fanno sapere le autorità cittadine, secondo quanto riporta la Bbc.



8.15 - Alcune esplosioni sono avvenute poco dopo le 5 (ora locale) nel centro di Kiev. La notizia è stata diffusa sui social. Interessato un palazzo residenziale di 10 piani. Numerosi gli appartamenti in fiamme. Almeno due i morti.



8.00 - La guerra in Ucraina finirà entro maggio "perché la Russia esaurirà le risorse per continuare l'invasione". Lo sostiene - in un video diffuso dai media ucraini - Oleksiy Arestovich, consigliere della presidenza ucraina, sottolineando che "i tempi esatti dipenderanno da quante risorse il Cremlino è disposto a impegnare per la campagna".