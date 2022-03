Uno striscione con su scritto. Se ne sono visti tanti in queste settimane, ma non. È successo ieri sera, quando, dipendente del Canale Uno, durante il telegiornale si è posizionata dietro alla conduttrice. Striscione tra le mani, la voce spezzata dalle emozioni, ha mostrato le scritte in cirillico ai telespettatori:. Il video è stato molto condiviso sui social e ripreso da molte testate, italiane e non.Fonti vicine alla donna hanno detto che è stata, e che potrebbe andare a processo. È proprio Ovsiannikova a spiegare i motivi del suo gesto, attraverso un video preregistrato., afferma nel filmato. "La responsabilità di questa aggressione è di una persona sola e questa persona è Vladimir. Mio padre è ucraino e mia madre è russa e non sono mai stati nemici". Si pente poi del lavoro che ha svolto in questi anni per l'emittente di stato russa. "Purtroppo ho lavorato al Canale Uno negli ultimi anni, ho lavorato alla propaganda del Cremlino. E ora mi vergogno molto.", dice con la voce tremante. Poi prosegue con l'elenco di eventi insabbiati dal canale. "Abbiamo taciuto nel 2014 quando tutto è iniziato.. Abbiamo solo guardato in silenzio questo regime antiumano. E ora il mondo intero ci volta le spalle".La registrazione si conclude con un invito ai connazionali:. Lo strappo nel tessuto sociale russo è profondo,. Secondo fonti interne, il ministro della Difesa Serghej Shojgu sarebbe intenzionato a continuare la guerra, anche chiedendo aiuti militari alla Cina, mentre il capo dei servizi e della sicurezza Nikolaj Patrushev vorrebbe porre fine alle atrocità. I soldati sarebbero scoraggiati dalla lunghezza del conflitto e dalle numerose morti. La paura, come afferma il capo della Cia William Burns, è che "Putin possa raddoppiare gli sforzi. Si aspettava di prendere Kiev in un paio di giorni". Il presidente russo sarebbe "arrabbiato e frustrato". Gli fa eco la direttrice dell'intelligence nazionale, Avril Haines, secondo la quale