Anche oggi calciomercato.com segue in diretta i principali avvenimenti relativi alla guerra in corso in Ucraina:



11.22 - Sono 89.920 i profughi ucraini arrivati finora in Italia: 46.491 donne, 9.984 uomini e 33.445 minori. Lo rende noto il Viminale, confermando che le destinazioni principali sono Milano, Roma, Napoli e Bologna.



11.00 - Il produttore svedese di apparecchiature di rete Ericsson ha sospeso tutte le sue attività in Russia a causa della guerra in Ucraina.



10.30 - "Quello che faremo è aumentare la pressione sulla Russia per fermare la guerra. Stiamo discutendo di un sesto pacchetto di sanzioni, e speriamo di andare il più veloce più possibile per trovare il consenso, includendo l'energia". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri della Danimarca, Jeppe Sebastian Kofod, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri dell'Ue a Lussemburgo.



9.42 - Il cancelliere austriaco Karl Nehammer incontrerà oggi a Mosca il presidente russo Vladimir Putin.