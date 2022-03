Anche questa settimana, purtroppo, si apre con gli aggiornamenti con la guerra in Ucraina. Sono passati dodici giorni dall'invasione della Russia, dal giorno in cui Vladimir Putin ha deciso di rovesciare il governo presieduto dal presidente Volodymyr Zelensky.



Di seguito gli aggiornamenti LIVE



11.20 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato attraverso un video su Facebook: "E' necessario un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che continua la guerra. Bisogna boicottare e instaurare l'embargo sulle esportazioni del petrolio e dei prodotti petroliferi. Stiamo combattendo una guerra che non abbiamo mai voluto. Siamo costretti a uccidere".



10.25 - Kiev rifiuta corridoi umanitari verso la Bielorussia proposti da Mosca, giudicando la proposta immorale.



10.15 - Il segretario della Lega, Matteo Salvini è in viaggio per Varsavia, domani - secondo l'Adkronos - è atteso al confine tra Polonia e Ucraina.