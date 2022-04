Sono passati 63 giorni dall'invasione della Russia in Ucraina. 63 giorni di guerra con quasi 50mila morti e 13 milioni circa di profughi. Qui di seguito gli aggiornamenti minuto per minuto degli eventi più importanti nella giornata di oggi:



8.32 - Gazprom ha annunciato di aver completamente sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento, alla fine della giornata di ieri, del gas in rubli.



9.26 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio notturno alla nazione ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di volere smembrare e ridisegnare i confini dell'Europa centrale e occidentale. "L'obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell'Ucraina, ma di smembrare l'intera Europa centrale e orientale e assestare un colpo globale alla democrazia", ha detto il presidente ucraino stando ai media internazionali.



10.03 - Sono 8.488 i crimini di guerra e di aggressione registrati da inizio conflitto. Lo fa sapere la Procura generale ucraina diffondendo una sintesi dell'attività svolta dall'inizio del conflitto. 217 i bambini uccisi.