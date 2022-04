lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato almeno 46mila morti e circa 11 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.entro mezzogiorno: "Basta a questa resistenza insensata,. Il sindaco Vadym Boichenko annuncia che circa 40mila civili sono stati "deportati con la forza" dalla città verso la Russia o le regioni dell'Ucraina controllate dai russi.dall'Ucraina e dalle repubbliche autoproclamate del Donbass (713mila).sulla crisi ucraina nel pomeriggio di oggi. Intanto dall'inizio della guerra sono arrivati negli USA 5mila rifugiati ucraini., ma per apportare qualcosa di utile. Non ho bisogno di recarmi lì per dimostrare semplicemente il mio supporto. Se andrò a Kiev, dovrà essere per fare la differenza. Dopo la scoperta delle uccisioni di massa a Bucha e in altre città ucraine