Due anni fa voleva la Juventus, Sergej Milinkovic-Savic. La voleva fortemente perché a fronte di un progetto internazionale non riusciva a rimanere indifferente, la forza della Lazio con il presidente Lotito abile nell'alzare sempre l'asticella del prezzo (anche nella scorsa estate, la più complessa) e trattenere il serbo nella Capitale ha spostato gli equilibri. Adesso è un'altra storia: Milinkovic proprio in questi giorni ha informato la Lazio che non farà alcuna guerra per andare via, le conferme sono state importanti e allineate in pieno alla scelta societaria.





INARRIVABILE - Lotito non prende in considerazione scambi né offerte inferiori a 100 milioni: Milinkovic per i bianconeri al momento è inarrivabile, anche perché non si può più contare su Sergej come alleato feroce. Si sente importante alla Lazio e vuole giocarsi l'anno della Champions, oltre all'eventuale scudetto in caso di ripresa del campionato e certamente in vista della prossima stagione. Il rinnovo è stato una conseguenza, una scelta seria da parte di Milinkovic con la Juve che ha capito di dover guardare altrove, Pogba è il primo obiettivo ma Sergej non è più un'alternativa arrivabile, al muro di Lotito si somma quello del Sergente. Sull'attenti per la sua Lazio, mai quanto adesso.