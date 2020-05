Houssem Aouar è uno dei profili che la Juve segue più da vicino per rinforzare la mediana. Il centrocampista del Lione piace, e tanto, da diverso tempo. Sarri lo ha potuto studiare anche da vicino, durante la sfida in Champions League, e ritiene importante la qualità del mediano. Su cui però non c'è solo la Juve. Infatti, secondo quanto riferito da L'Equipe, su Aouar è piombato anche il Liverpool di Jurgen Klopp. Nonostante la valutazione monstre di 50 milioni fatta dal presidente del Lione Aulas, il club inglese vorrebbe prendere il centrocampista. La Juve è pronta alla sfida sul mercato.