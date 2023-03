Andrea Abodi replica duramente ad Aleksander Ceferin. Dopo il caos di ieri a Napoli in occasione della sfida di Champions League con l'Eintracht Francoforte, la guerriglia che ha coinvolto la Polizia e i tifosi tedeschi e azzurri, il Ministro dello Sport è intervenuto a Sky Sport ed è tornato sulle parole del presidente della UEFA, che nei giorni scorsi aveva criticato le autorità italiane per la decisione di vietare la trasferta agli ultras dell'Eintracht e aveva minacciato di non far giocare più partite nel capoluogo campano: "Era talmente grave e talmente annunciata come cosa che dico che condividendo a pieno le scelte fatte di concerto con il ministro Piantedosi, sono rimasto non poco sorpreso dalla dichiarazioni di Ceferin. Credo nella differenza di ruoli, nella collaborazione e nel rispetto dei ruoli. Sulla sicurezza non si scherza, parlare da così lontano mi è sembrato un autogol".



LE PAROLE DI CEFERIN - Questa la dichiarazione di Ceferin che ha acceso la polemica: "La situazione non è tollerabile. Dobbiamo dircelo, se qualcosa di simile dovesse accadere in futuro, cambieremo le regole e sposteremo la partita in un altro posto".