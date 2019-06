Il motivo è essenzialmente economico: nel mercato le prime scelte sono di chi è disposto a pagare, tanto e in contanti.. Per assicurare ai colori rossoneri un futuro sereno è essenziale impegnarsi per raggiungere quel famoso “” tra costi e ricavi che l’Uefa potrebbe credibilmente imporre per il 2022. Con questo obiettivo il Milan deve fare un mercato oculato e ponderato e basarsi su seguenti punti chiave:I giocatori in partenza devono essere numericamente superiori a quelli in arrivo (tanto più se il Milan dovesse giocare solo il campionato italiano)Devono essere ceduti giocatori che portino danari in cassa e che abbiano ingaggi elevati. Meglio se si fanno congrue plusvalenzeBisogna comprare giocatori che abbiano ingaggi contenutiPer raggiungere il break even sarà difficile far crescere il fatturato nel breve periodo (tanto più che non si gioca in Champions League) e quindi bisogna incentrare i propri sforzi sull’abbattimento del monte ingaggiBisogna evitare esborsi cash e operare piuttosto con formule tipo il prestito con diritto di riscattoNon si possono prendere giocatori contesi da altri club dando quindi vita ad asteSi devono tenere giocatori che hanno poco mercato per provare a valorizzarli e rivenderli nel modo migliore possibile. Dopo un anno da dimenticare in Italia e un anno da dimenticare in Spagna, dove teoricamente doveva essere più facile segnare per lui, il portoghese ha più che dimezzato la propria valutazione di mercato. Per venderlo il Milan dovrebbe sobbarcarsi una colossale minusvalenza che non può permettersi. Ricordiamoci che due anni fa, cosa che rende difficoltosa anche l’ipotesi del prestito a un club minore per permettergli di “farsi le ossa”. Pertanto. Attualmente la rosa degli attaccanti rossoneri è ristrettissima e comprendee appunto Andrè Silva.. Dunque gli spazi e le possibilità per il portoghese si moltiplicano. Per lui è un’occasione più unica che rara. Certo, per Giampaolo non sarà facile farlo diventare un giocatore vero.. Vedremo se ce la farà. Ma a proposito di André Silva c’è un dubbio che mi tormenta da due anni a questa parte. Quando fu presentato i dirigenti dell’epoca giustificarono l’onerosa operazione per un semisconosciuto giovane attaccante portoghese dicendo che André Silva sarebbe stata un’operazione strategica per entrare nel giro del potentissimo. Si diceva che se il Milan avesse preso André Silva, successivamente Jorge Mendes avrebbe agevolato i rossoneri nel tesseramento di una delle “stelle” della sua ricchissima scuderia.Chiudo però con un’altra domanda retorica e polemica nei confronti di chi ci ha allenato e diretto negli ultimi anni. Se l’che tra due mesi debutta in Champions League e si appresta ad affrontare una stagione senza precedenti nella sua storia decide di affidare le cure dei suoi giovani talenti alla guida in campo di FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com