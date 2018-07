Nella giornata di lunedì la Juventus partirà per gli Stati Uniti dove resterà fino al 5 di agosto e dove giocherà quattro partite amichevoli nell'ambito del torneocontro Bayern Monaco, Benfica, MLS All Star e Real Madrid. Domani Allegri diramerà i convocati per la tournée dei bianconeri: ci saranno i nuovi arrivati, ci saranno molti dei giovani che hanno preso parte alla preparazione estiva alla Continassa e, probabilmente, ci sarà anchein attesa di capire il suo futuro con il pressing del Chelsea che si fa sempre più insistente.