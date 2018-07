Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin elogia il mercato dell'Inter.



“Chi può essere l'anti-Juve? L’Inter, a patto che la squadra segua Spalletti. L’Inter partiva da un ottimo livello e si è migliorata con De Vrij e Nainggo­lan. In più ha preso un giocato­re che io vorrei ovunque. Quale? Asamoah, che ho allenato a Udine. Con me giocava mez­zala e copriva le incursioni di Armero, l’esterno sinistro che non tornava. “Asa” alla Juve è traslocato in fascia: sa fare tut­to, è un acquisto importante”.