Quando l'idolo di una vita chiama, non ascoltare diventa difficilissimo. E' inevitabile che su, esterno sinistro georgiano del Napoli, si stia muovendo mezza Europa in vista della prossima stagione. La Premier e le big di Spagna, Barcellona ein testa, sono le più accreditate per presentare un'offerta capace di far vacillare De Laurentiis. L'agente di Kvara, Mamuka Jugeli, ha ammesso che, nonostante la fede blaugrana del padre. Un tifo che si deve alle giocate sopraffine di quello che Khvicha ha indicato come il suo idolo d'infanzia, Josè Maria Gutierrez Hernandez, semplicementeOspite al celeberrimo programma El Chiringuito de Jugones, Guti è stato interpellato sulla recente dichiarazione di Kvaratskhelia, che dopo l'andata degli ottavi di Champions aveva confessato: "Amo il calcio grazie a Guti, giocava nel Real Madrid e quando ero piccolo le sue magliette non si vendevano in Georgia, erano introvabili. Quindi ho comprato una magliettina bianca e gli ho scritto il suo 14". L'ex fantasista del Real, con grande semplicità, ha risposto: ". Non sapevo di essere il suo idolo e se è servito per vederlo giocare così ne è valsa la pena. Cosa gli posso dire?. Sarà difficilissimo per Kvaratskhelia ignorare queste parole, che non contraddicono la sua volontà di non tradire il Napoli accettando un'altra squadra in Italia. L'estate si avvicina...