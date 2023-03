A Televomero ha parlato Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche del terzino sinistro del Napoli Mario Rui:



"Cosa è cambiato in Mario Rui? Lui è sempre stato un grande calciatore anche prima dell’arrivo di Spalletti, è migliorato dal punto di vista mentale e questo gli consente di esprimersi al meglio da un punto di vista tecnico. Dal mio punto di vista, non polemico, la questione fisica è un’idea di Spalletti. Mario Rui ha giocato contro tanti avversari di livello anche in Europa. Il fatto di far giocare Olivera perché più dotato fisicamente è una ca**ata dell’allenatore e io su questo aspetto non sono d’accordo. Non critico la gestione dei calciatori, ma certi pre-concetti non mi piacciono. Si può scegliere un elemento piuttosto che un altro considerando le caratteristiche dell’avversario, ma non mi piace l’idea che Mario non possa giocare le partite fisiche. E’ offensivo verso il suo valore”.