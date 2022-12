L'uomo mercato del Lecce Pantaleo Corvino, grande scopritore di talenti, ha parlato a Tuttosport:



"Confesso che non ci sono tantissimi profili che mi hanno colpito. Ma attenzione alla Croazia in cui spicca Gvardiol, un difensore centrale clamoroso. In un momento di carenza nel ruolo, un giovane come lui senza dubbio catalizza l’attenzione di tutti i grandi club. Non so quanto può valere"