Gyokeres continua a segnare a raffica e nessuno lo prende: lo Sporting ha "rotto" il mercato

AFP via Getty Images

Tanto tuonò che... non piovve. E probabilmente non pioverà nemmeno nelle ultime 100 ore circa di mercato estivo. Siccità assoluta, in questo senso, attorno a Viktor Gyokeres, 26enne attaccante svedese dello Sporting Club di Lisbona che nel 2023/24 ha messo a segno 43 reti e realizzato 15 assist in 50 partite. Sono numeri che perdono leggermente spessore se incasellati nella prima divisione portoghese, ma che rimangono largamente impressionanti. A giugno era sulla bocca di tutti, ma alla fine di agosto gioca e segna - a raffica, 6 gol in 3 partite dall'inizio delle partite ufficiali - ancora con i biancoverdi. Come mai un attaccante così forte non si muove da un club non di prima fascia?

Proviamo a spiegarcelo dando un occhio ai termini del suo contratto: al momento dell'arrivo dal Coventry City, l'ex Brighton ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2028, accettando di includere. Sono troppi per le squadre italiane come Milan e Napoli che hanno cercato una punta, non sono troppi per le superpotenze economiche europee comeche pure non si sono mosse e, almeno per quel che riguarda i Gunners, non si muoveranno nonostante le pressioni della piazza su Arteta.

A NESSUNO IMPORTAVA - Nobody cared until I put on the mask. Cioè "a nessuno importava fino a quando non ho messo la maschera", quella che mima con le dita delle mani incrociate davanti alla bocca quando festeggia un gol. In effetti, fino a un anno fa Gyokeres era nell'anonimato, tra Coventry e Swansea, senza aver mai giocato in Premier con il Brighton che pure di talenti da far emergere se ne intende. Poi è arrivato lo Sporting e gli ha svoltato la carriera con un ruolo da protagonista assoluto. Per questo lo svedese non mostra alcun segno di mal di pancia: è diventato una superstar dal nulla, il classico zero to hero, e adesso è il momento di mostrare riconoscenza. 100 milioni, oppure Gyokeres rimane a Lisbona. Troppi per uno che ha fatto solo una stagione ad alti livelli, ma diventeranno troppo pochi se arriveranno gli stessi numeri nel 2024/25. E a giudicare dalle prime tre partite, siamo su quella strada lì...