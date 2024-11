Gyokeres in standby, un mancino e tanti rilanci: come cambia il mercato del Man United con Amorim

AFP via Getty Images

E' cominciata l'11 novembre l'era di"Siamo il club più importante d'Inghilterra. Cercherò di fare di tutto per riportare questa squadra nel posto in cui merita di stare. Per vincere", le prime parole del tecnico strappato con la forza (cioè con i soldi, quindi pagando iprevisti dal contratto) allo Sporting di Lisbona, lasciato con 33 punti in 11 partite, punteggio pieno in Portogallo. Il biglietto da visita di Amorim? Un 4-1 ai cugini Manchester City in Champions League, con lo stadio Josè Alvalade in festa per la tripletta di Viktor Gyokeres.

Ora che abbiamo scollinato la metà di novembre, e con lodietro il Brentford e alla pari col Bournemouth, è già tempo di pensare a gennaio e interrogarci su come cambieranno forma i Red Devils sotto la guida di Amorim.Innanzitutto, il tecnico cercherà di estrarre il meglio dalle risorse che ha già a disposizione: Andréè un portiere sulla carta, che prevede un estremo difensore in grado di alzarsi molto e far partire la costruzione dai suoi piedi. La difesa dovrebbe essere a tre, e al centro potrebbe essere arrivato il momento di, diciottenne francese acquistato per oltre 60 milioni in estate dal Lille.possono completare il reparto. Una falla enorme è a sinistra, dove Shaw e Malacia stanno avendo problemi fisici che costringono spesso Mazraoui e Dalot a cambiare fascia. Sicuramente un acquisto verrà perfezionato in quella zolla di campo. Nel mezzo, Amorim ritrova, proprio ex Sporting, e può contare sull'esperienza die sulla brillantezza di. Davanti, c'è l'imbarazzo della scelta: con Bruno Fernandes dietro la punta possono agire, Antony ed Eriksen, davanti i riferimenti sonoe il fin qui deludente Zirkzee.

Amorim, comunque, non pescherà a piene mani dalla sua ultima creatura: ci ha tenuto a promettere che. Quindi niente Gonçaloin difesa, nientecome incursori, nientea sinistra, soprattutto nientein attacco. La priorità, per il nuovo boss di Old Trafford, è verificare se sia possibile affidarsi a Hojlund, che è in Inghilterra da più tempo, oppure riattivare il talento sopito diche altrimenti. Per i pupilli di Amorim, insomma, se ne riparla tra luglio e agosto.

In realtà, il: l'ultimo permanent deal invernale risale al 2021, quando Amad Diallo è stato aggiunto alla rosa dall'Atalanta. Da allora, nessun trasferimento a titolo definitivo, solo prestiti come quelli di Sabitzer e Weghorst risalenti a quasi due anni fa. I contratti diedcon ogni probabilitàdunque i due potrebbero partire alla presenza di condizioni favorevoli, mentredato il suo costo d'acquisto esorbitante. Quindi i Red Devilscome abbiamo accennato prima. Ma si tratterà in ogni caso di operazioni volte aLa stretta della giustizia sportiva sulla regolarità dei conti è generalizzata in Europa, le penalizzazioni fioccano (il Lione in Francia è stato addirittura retrocesso in via cautelare) e lo United ha. Amorim, per i primi mesi, dovrà arrabattarsi con quel che trova a propria disposizione. Che non è poco, almeno sulla carta.