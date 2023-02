, presidente delloclub Montecitorio - che in un’ intervista a Tuttosport ha dichiarato di aver raccolto tanta solidarietà nei con fronti della Juventus per ciò che le sta accadendo anche da molti tifosi di altre squadre,Non bastasse a convincerlo del contrario,– cuore del tifo fiorentino – in vista della trasferta a Torino della Fiorentina di domenica prossima. Una quindicina di righe che rappresentano al meglio l’attuale sentimento popolare nei confronti del club bianconero.Lo sintetizzo:(“cifre folli”) dei biglietti del settore ospite e che possono essere acquistati soltanto online sul sito bianconero. “Non accetteremo mai – scrivono – le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta il male assoluto del calcio”. Mai spenderanno questi soldi “per assistere al loro sporco spettacolo” e mai saranno disposti ad iscriversi al sito ufficiale della Juventus per poterli acquistare. Un mai ripetuto per ben tre volte e scritto in maiuscolo. Per tutte queste ragioni, che aveva tirato proprio in ballo la Juventus: “Avete visto cosa le è successo?”. La Fiesole non ha fatto che spoilerare le parole del presidente, seppur con toni ed espressioni ancora più forti: male assoluto del calcio, sporco spettacolo, padroni.(qualcuno glielo vada gentilmente a chiedere).Non è comunque il primo pseudo-boicottaggio messo in atto dal tifo organizzato nei confronti della Juventus: aveva già provato a farlo quello interista per la trasferta dello scorso novembre. Risultato: settore ospiti pieno, seppur senza striscioni e bandiere.Perché nessuno di loro avrebbe (in teoria) mai voluto cedere un solo giocatore ai “padroni” del carrozzone calcio, ma pecunia non olet nemmeno a Firenze. Si cominciò con Roberto Baggio nel ’90 (25 miliardi di lire + Buso) per proseguire nel 2009 con Filipe Melo (25 mln) , Bernardeschi (40 mln) nel 2017, Chiesa (53 mln) nel 2020 ed infine Vlahovic (81 mln) lo scorso anno. Fanno 200 milioni di euro in tutto, senza contare quelli incassati col Divin Codino perché appartengono al vecchio conio.. A Firenze non erano obbligati ad accettarli, invece li hanno incassati, vantandosi pure di averne presi così tanti. Per smoccolare poi, alla prima occasione, ogni tipo di improperio contro Madama.. Ed all’ingenuo onorevole Paniz qualcuno regali la lanterna di Diogene per aiutarlo a trovare chi solidarizza per davvero con la Juventus. Con gli auguri di una buona ricerca.