Barbra Banda può considerarsi ufficialmente donna: c’è l’ok della Fifa. Non è una barzelletta ne tantomeno uno scherzo: la 22enne calciatrice femminile dello Zambia ha superato i ‘test di genere’ del massimo organo mondiale del calcio e può considerarsi a tutti gli effetti una calciatrice femminile. Per lei quindi si spalancano ufficialmente le porte del Mondiale che si disputerà il prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda.



MARCIA INDIETRO - La storia dell’attaccante in forza allo Shanghai Shengli arriva da lontano, precisamente dai Giochi Olimpici di Tokyo andati in scena nel 2021: la classe 2000 trascina la sua nazionale con ben sei gol diventandone la stella. Poi, lo scorso luglio, il colpo di scena: la Fifa le nega la partecipazione alla Coppa d’Africa a causa di un livello di testosterone troppo alto. Della serie: non sei al livello di femminilità che vogliamo noi. Un brutto colpo per Barba, considerata una delle giovani atlete con maggiore potenzialità. Oggi invece la svolta positiva: Banda potrà partecipare ai Mondiali del 2023 dato che la Fifa ha annunciato un cambiamento del regolamento. Precisamente i criteri di idoneità per partecipare ad una manifestazione per sole donne come svelato dalla Bbc. Un bella notizia per la 22enne che andrà a caccia del riscatto nella prossima rassegna iridata con il suo Zambia.