Erling Braut Haaland non andrà in Premier, secondo Steve McManaman. Queste le parole dell'ex calciatore inglese: "Penso che andrà al Real Madrid, un club che piace al giocatore anche per lo stile. Non credo che il costo di trasferimento sarà il motivo per cui il Liverpool si tirerà indietro. Ci sono altre variabili, che derivano dall'ingaggio di un giocatore del suo calibro. Dovrebbero dargli un super stipendio e a quel punto tanti giocatori della rosa vorranno un aumento. Mino Raiola, poi, pretenderà un bel po' di commissioni e non credo che il Liverpool voglia entrare in questo meccanismo".