Erling Haaland allontana le voci di mercato. Intervenuto a WAZ, l'attaccante norvegese ha dichiarato: "Il Borussia Dortmund è uno dei migliori club del mondo. Sono appena arrivato, ho firmato un lungo contratto: ecco perché non sto pensando di lasciare il club. Non penso troppo al futuro, vivo il presente e decido il meglio per la mia carriera. Voglio vincere con il Dortmund, non arrivare secondo. E come attaccante voglio dare il mio contributo".