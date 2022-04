Come riporta Mundo Deportivo nella sua edizione odierna, il Barça continua a monitorare la situazione Haaland, nonostante la fitta concorrenza sul fuoriclasse norvegese per la prossima finestra di mercato. Sull'attaccante ci sono da tempo il Manchester City, il Real Madrid e il Bayern Monaco, che lo vedrebbe come il successore di Robert Lewandowski.