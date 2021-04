Secondo Eurosport, il Real Madrid non è veramente intenzionato all’acquisto di Haaland, in quanto il vero obiettivo dei blancos è Kylian Mbappé, da sempre pallino di Florentino Pérez. La dirigenza del Real Madrid sta comunque portando avanti il discorso con l’entourage del norvegese ma si tratta di un depistaggio, volto a far salire il prezzo del giocatore fino a farlo diventare fuori portata per il Barcellona, facendo così gli interessi di entrambe le parti.