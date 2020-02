Kan du løpe som Erling Braut Haaland? We don't think so! pic.twitter.com/i8puYDVm1p — TV 2 Sporten (@2sporten) February 19, 2020

Erling Braut Haaland è stato il protagonista assoluto della sfida vinta per 2-1 dal Borussia Dortmund contro il PSG e in cui ha fatto una doppietta. L'attaccante norvegese ha però impressionato non solo per i gol ma anche per le accelerazioni in mezzo al campo tanto che un suo scatto è stato trasformato da TV 2 Sporten in un video virale e divertentissimo. Eccolo