Ieri sera Erling Haaland ha scritto la storia della Champions League. A 22 anni: cinque gol contro il Lipsia, proprio come Messi nel 2012 contro il Bayer Leverkusen. Ma non solo gli unici ad aver fatto cinquina in Champions; oltre a loro, infatti, c’è riuscito anche l’ex Milan Luiz Adriano con la maglia dello Shakhtar contro il Bate Borisov nel 2014.