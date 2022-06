Erling Haaland è stato protagonista in terra svedese con una doppietta che ha regalato alla Norvegia la vittoria sui padroni di casa. L'attaccante passato al Manchester City ha rivelato a TV2 un retroscena sulla partita, uno scambio con il difensore avversario Milosevic:



"Prima mi ha chiamato stronzo. Ma posso tranquillamente dire che non lo sono. In secondo luogo, ha detto che mi avrebbe rotto le gambe. Peccato che un minuto e mezzo dopo ho segnato. Quindi è andata bene così diciamo".



La replica di Milosevic non si è fatta attendere: "È piuttosto scortese dire quello che dice, perché io non parlo norvegese e lui non parla svedese, quindi non so come dovremmo comunicare. Non parlo inglese in campo, quindi è davvero particolare che dica cose che non ho detto. Ad ogni modo non ci siamo infastiditi in gara, ho fatto partite dove ho 'discusso' con rivali molto di più"