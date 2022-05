Il nuovo attaccante del Manchester City Erling Haaland ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale norvegese:



“Gli ultimi mesi sono stati difficili. Non è stato facile. Allo stesso tempo, ho fatto del mio meglio per il Borussia Dortmund per due anni e mezzo. C'erano piccole cose qua e là a livello fisico, non stavo bene. Abbiamo provato dei trattamenti e imparato molto sul mio corpo. Ho giocato altre partite e segnato alcuni gol. Normalmente gioco dalle 40 alle 50 partite all'anno, quest'anno non l'ho fatto. Quindi, devo lavorare per arrivare a quel livello".



RAIOLA - "Non voglio parlarne. Non posso lamentarmi, amo la mia vita. Non mi piace vantarmi, ma sono bravo a concentrarmi su quello che farò in futuro. Parlo poco coi media? Non sento il bisogno, preferisco lasciare che siano i piedi a parlare. E' un ottimo modo per esprimersi".