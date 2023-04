Efficaci ed efficienti: chi ha uno di loro in campo parte praticamente da 1-0 in ogni partita e chi ne ha due… vince lo scudetto. Sono i 15 giocatori nelle top 5 leghe europee che impiegano meno minuti per fare un gol o un assist. Grandi bomber quindi ma anche rifinitori provetti. E ben 4 giocano nel nostro campionato: uno alla Roma, uno all’Atalanta e, per l’appunto, due al Napoli. Ecco chi sono nella nostra GALLERY.