Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della partita di campionato contro il Mainz, l'allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha risposto anche ad una domanda sul presunto interesse per l'attaccante del Napoli Victor Osimhen: "Conosco i meccanismi e so che poi in Italia arriverebbe tutt'altro messaggio. Il mio collega (Spalletti, ndr) potrebbe chiedermi perché non tenga la bocca chiusa. Per questo motivo lo farò e non parlerò di giocatori che sono sotto contratto con altri club".



INTERESSE CONCRETO - Osimhen è legato da un contratto col Napoli fino a giugno 2025 ed è finito nel mirino dei principali club europei in vista della prossima stagione. Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester United sono le squadre che hanno sondato nei mesi scorsi l'entourage del calciatore nigeriano e ai quali più recentemente, secondo quanto riferito da Sky Deutschland, si è aggiunto il Bayern Monaco. I campioni di Germania hanno avuto già dei contatti coi procuratori di Osimhen e sanno di poter contare sul gradimento di Tuchel, che avrebbe già espresso il suo via libera al suo acquisto.