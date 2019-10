Erling Haaland, 19enne attaccante dell'RB Salisburgo, ha segnato ieri il suo quarto gol in due partite di Champions League. Figlio d'arte, cercato dalla Juve a gennaio ("ma ho preferito giocare con continuità all'RB Salisburgo"), è sempre nel mirino dei bianconeri, ma anche di quello del Manchester United.



Papù Alf-Inge, ex City e Leeds, parla del modello del figlio a ESPN: "Oggi Erling sta seguendo il modo in cui Ronaldo si nutre perché ha visto in quali condizioni di forma sia arrivato a 34 anni, ancora al top nelle prestazioni: Cristiano mostra il suo valore di fare le cose giuste. Mio figlio era rimasto molto colpito dall'aneddoto raccontato da Evra, quando andò a casa di Cristiano ai tempi del Manchester e a pranzo mangiarono soltano pesce e nient'altro".