L'International Center for Sports Studies (CIES) ha stabilito una classifica dei calciatori più preziosi del 2023, raccogliendo i dati dei giocatori con il valore di mercato più alto. La graduatoria nasce grazie a un modello statistico che analizza 1229 club in 74 leghe di tutto il mondo. Per realizzare questo studio, il CIES tiene conto dell'età, delle prestazioni del calciatore e del suo contratto attuale, che influenza il valore del markup se un giocatore termina il suo contratto alla fine della stagione.



NOMI - Haaland, Vinicius, e… sono tanti i campioni planetari presenti, ma numerose anche le sorprese. Vediamo quindi quali sono i migliori calciatori in questo momento al mondo e come si piazzano in classifica i rappresentanti della Serie A.