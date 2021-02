Doppietta contro ilallo Stadio Ramon, fanno 8 in questa, 18 totali in... 13 partite. Erling Brautla Goal Machine europea, continua a macinare record su record, gol su gol, esultanze su esultanze: Kylian Mbappe, che ieri ha annichilito il Barcellona, tornando al Camp Nou col pallone, per farne 18 ci ha messo 35 match! Caratteristiche diverse, è vero, uno centravanti vero l'altro utilizzato sull'esterno, ma entrambi attaccanti.Kilyanè, a oggi, il giocatore più forte al mondo: sposta equilibri, ridicolizza leggende spagnole, polverizza avversari. Tanto che, secondo i media francesi, vale 200 milioni di euro. E questo, invece, quanto vale? Sognato dalla Juve, e sfiorato in passato , ora è l'obiettivo principale del Real Madrid. Che vuole Haaland come vuole Mbappé.... Ma con questa crescita impetuosa i top club, come appunto ile il, altra società interessata, al pari dello United, faranno partire l'asta già questa estate: troppo forte, con tutto il rispetto, per restare in questo; colstesso che, tra qualche mese, può monetizzare subito, riempiendo le casse come mai successo prima. Anche perché, tra un anno, se il trend continua a essere questo, a 75 milioni sarebbe praticamente regalato...