L'ex nazionale romeno di Real Madrid, Brescia e Barcellona (oggi allenatore e proprietario del Viitorul Costanza) ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:Roma non ha niente in meno di Barcellona e Madrid".Firenze gli è rimasta nel cuore e questa esperienza se l'è portata dietro al Genk. Ora lo ha voluto Steven Gerrard ai Rangers e proprio Gerrard mi ha detto che sta facendo cose eccezionali. Con Ianis ho un rapporto meraviglioso, lo consiglio, gli ho trasmesso la mia filosofia, a lui chiedo di ascoltarmi ma poi la decisione deve essere solo sua. Gli piacciono le grandi sfide e più le partite sono importanti più Ianis sa essere decisivo"."Nel 1983 giocavo nello Sportul Studentesc, ero stato a Firenze con la nazionale a fare un'amichevole con laanche perché il regime non faceva uscire nessuno in quegli anni. Poi, ci sono stati alcuni contatti quando Gullit aveva un guaio fisico. Uno del Milan arrivò a Bucarest, ma non era una figura di prim'ordine, mentre per il Real Madrid venne a parlare con me addirittura il presidente Ramon Mendoza, che da subito mi evidenziò la sua grande stima e quella della sua società. Fu una scelta difficile, mi volevano anche le più grandi squadre inglesi e tedesche. Alla fine premiai il fatto che un grandissimo personaggio come Mendoza si era scomodato per raggiungere la Romania e convincermi ad arrivare al Real. Poi, anche se avrebbe preso meno soldi. Quando ho lasciato il Barcellona per andare al Galatasaray mi sentivo quasi onnipotente. In Turchia hanno visto un grande Hagi, ma nella Steaua sono stato ancora più grande. Ora mi piacerebbe allenare una nazionale e un grande club per vincere in Europa. La mia filosofia è da Liga, più nel Barcellona che nel Real Madrid e da Ajax; poi, è vero che si può fare calcio dappertutto".