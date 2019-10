Hakan Sukur ha suo carico un mandato di arresto perché oppositore di #Erdogan. Tutti i suoi beni sono stati sequestrati e lui costretto ad abbandonare il paese. Mentre la nazionale turca s'inchina a Erdogan, noi fondamentalisti nerazzurri ci riconosciamo nel coraggio di Hakan. pic.twitter.com/i7x0hDk2mU — Fondamentalismo Nerazzurro (@fondnerazz) October 12, 2019

, ex attaccante di, si schiera ancora una volta contro, con un post su Twitter: "La mia è una lotta per la giustizia, per la democrazia, per la libertà e per la dignità umana. Non mi importa di quello che posso perdere se a vincere è l'umanità".La leggenda del calcio turco, che da quando si è schierato contro Erdogan ha perso tutto, risponde anche a un tifoso dell'Inter, sempre sul suo profilo, che lo invita: "San Siro è casa tua, vieni, se puoi, sarai accolto con affetto e rispetto". Questa la risposta di Hakan Sukur: "Caro fratello, avete un'ottima squadra ed un ottimo allenatore. Se dovessi venire, sarebbe solo per guardare la partita insieme a voi.".