La Procura di Nanterre ha confermato che Achraf Hakimi, giocatore del PSG ed ex Inter, è stato incriminato per stupro. A riportarlo è l’Agenzia France-Presse. Hakimi è stato ascoltato giovedì dagli investigatori della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine e poi incriminato da un giudice istruttore e posto sotto controllo giudiziario, con il giocatore che potrà comunque scendere regolarmente in campo con i suoi compagni.



Una donna di 24 anni, coetanea del giocatore, lo aveva accusato di averla stuprata sabato scorso nella sua casa di Boulogne-Billancourt, nella periferia ovest di Parigi. Hakimi si trova in libertà vigilata al momento che gli impone di non entrare in contatto con la ragazza, ma è autorizzato a lasciare il territorio francese. L’istruttoria aperta lunedì dalla procura di Nanterre è ora affidata a un gip. L’avvocato della presunta vittima ha dichiarato: “La mia cliente mantiene tutte le sue dichiarazioni. Ha scelto di parlare esclusivamente alla giustizia e non desidera pubblicizzare il caso, in particolare per preservare la sua sicurezza”.



Intanto la moglie del calciatore, Hiba Abouk, avrebbe avviato le pratiche per la separazione. La decisione, motivata da "visioni diverse della vita" sarebbe arrivata già alcune settimane fa, prima delle accuse rivolte al marito.